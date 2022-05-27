"Doping Teknoloji Tırı", Solhan'da - Son Dakika
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"Doping Teknoloji Tırı", Solhan'da

27.05.2022 16:49

Doping Teknoloji Tırı Solhan ilçesinde öğrencileri teknolojiyle buluşturdu.

Doping Teknoloji Tırı Solhan ilçesinde öğrencileri teknolojiyle buluşturdu.

Çocukları teknolojiyle tanıştırmak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstermek amacıyla 10 Ekim 2021'de Adıyaman'dan yola çıkan "Doping Teknoloji Tırı" il il, ilçe ilçe gezerek, VR gözlüklerden dronlara, İHA konsolundan 3D yazıcılara, Tesla bobininden rüzgar türbinine kadar pek çok teknolojik aleti çocukların kullanımına sundu.

Doping Teknoloji Tırı, Solhan ilçesinde de öğrencileri teknolojiyle buluşturdu.

Doping Teknoloji Tırı'nı ziyaret eden Solhan Atatürk İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Asaf Eymen Polat, "Çok heyecanlandım. Öğretmenime ve Doping Hafızaya teşekkür ediyorum." dedi.

Doping Teknoloji Tırı , Solhan'da
Doping Teknoloji Tırı , Solhan'da
Doping Teknoloji Tırı , Solhan'da
Doping Teknoloji Tırı , Solhan'da

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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