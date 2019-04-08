Son Dakika Haberleri: Doping Testi Yaptıracağım"

Doping Testi Yaptıracağım"

44 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı.

Doping Testi Yaptıracağım
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, "Bu hafta içinde Uluslararası Antidoping Merkezi WADA'da doping testi yaptıracağım ve göreceksiniz bu testi de geçeceğim" ifadelerini kullandı. Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy'nin, "Ukrayna'ya alkolik ve madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum" sözleri üzerine test yaptırmış ve testin sonuçları doktoru tarafından paylaşılmıştı. İkilinin alkol ve uyuşturucu test sonuçları temiz çıkmıştı. Ukrayna başkanlık seçimlerinin ilk tur galibi komedyen Vladimir Zelenskiy, Petro Poroşenko ile stadyumda halka açık yapılacak tartışmanın 19 Nisan'da olacağını duyurmuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: İHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doping Testi Yaptıracağım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]