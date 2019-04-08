Doping Testi Yaptıracağım"
44 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, doping testi yaptıracağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, "Bu hafta içinde Uluslararası Antidoping Merkezi WADA'da doping testi yaptıracağım ve göreceksiniz bu testi de geçeceğim" ifadelerini kullandı. Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy'nin, "Ukrayna'ya alkolik ve madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum" sözleri üzerine test yaptırmış ve testin sonuçları doktoru tarafından paylaşılmıştı. İkilinin alkol ve uyuşturucu test sonuçları temiz çıkmıştı. Ukrayna başkanlık seçimlerinin ilk tur galibi komedyen Vladimir Zelenskiy, Petro Poroşenko ile stadyumda halka açık yapılacak tartışmanın 19 Nisan'da olacağını duyurmuştu.
(Bekir Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
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