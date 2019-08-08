Macera dolu filmleri sinemaseverlerle buluşturan Cinetime,

Cinetime sinema salonlarında 9 Ağustos'ta gösterime girecek olan Dora ve Kayıp Altın Şehri filminin ismine de hayat veren Dora karekteri, aslında doğayla iç içe büyümüş bir kızdır. Dora, hayatının büyük bölümünü ailesiyle birlikte ormanları keşfederek ve doğayla iç içe geçirmiştir. Ancak şimdi Dora'nın önünde onu balta girmemiş ormanlardan çok daha fazla korkutan bir macera vardır ve bu maceradan kaçma şansı yoktur. Artık liseye gitmek zorundadır. Her zaman bir kaşifin ruhunu taşıyan Dora hızla kendine arkadaşlar bulur. En yakın arkadaşı olan Maymun Boots, Diego ve bir grup ayaktakımı kısa sürede Dora'nın en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora'nın ailesini kurtarmak ve kayıp İnka Uygarlığı'nın arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için rengarenk bir maceraya atılırlar...

Filmin başrolünde Transformers: Son Şövalye ve Sicario filmlerinde boy gösteren Isabela Moner yer alıyor. 17 yaşındaki güzel oyuncuya kadroda Meksika'nın en tanınan yıldızlarından Eugenio Derbez, genç yetenek Micke Moreno,

Nicholas Coombe, Madeleine Madden, Temuera Morrison ve Akademi ödülü adayı Adriana Barraza eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda 11 kez Emmy ödülüne ve dört kez BAFTA ödülüne adaylık kazanan James Bobin oturuyor.

Yaz filmleri Cinetime'da izlenir

Bol maceralı yaz filmlerini izleyebileceğiniz ve 3D teknolojisinin kullanıldığı Cinetime, engelli ve çocuk misafirler için özel tasarım koltukları, ferah fuaye alanlarıyla sinemaseverleri ağırlıyor. Vizyon filmlerini yakından takip etmenize olanak sağlayan Cinetime ile gelecek programlar hakkında bilgi edinebilir, gişe rekoru kıran filmleri herkesten önce izleyebilirsiniz.

Cinetime, ÖzdilekPark Antalya'da 10 salon, Özdilek Eskişehir'de 10 salon, Özdilek Yalova'da 7 salon, Özdilek Kocaeli'de 5 salon, ÖzdilekPark İstanbul'da 10 salon, Özdilek Uşak'ta 7 salon, Özdilek Manisa Turgutlu'da 7 salon, ÖzdilekPark Bursa Nilüfer'de 10 salon ve Özdilek Düzce'de 7 salon olmak üzere 9 ayrı lokasyonda izleyicileri en güzel filmlerle buluşturuyor.