Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı - Son Dakika

Türk turizminin köklü şirketlerinden Dorak Holding, Antalya'da yeni markası Dorak Signature'nin faaliyetlerini ve yeni yatırımlarını tanıttı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Off Legent Nemo Restaurant'ta düzenlenen programda Dorak Holding'in faaliyette bulunduğu sektörlerin yanı sıra Antalya'daki yeni oluşum hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Holding ortaklarından Ahmet Kaplan Tan, Corendon Turizm Grubu Başkanı Yıldıray Karaer, Rixos Hotels Yönetim Kurulu üyesi Fesih Tamince, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve 200'e yakın turizmci katıldı.

Ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerine odaklandıklarını anlatan Dorak Signature Yönetici Ortağı Onur Çakır, şunları söyledi:

"Bu yeni markayı ve oluşumu hayata geçirirken, 50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe pek çok önemli projeye imza atmış, bünyesinde 73 şirket ve 3 binden fazla çalışanı olan, 20 ülkede 23 ofisi ile global bir markanın gücünü yanımıza almak çok değerli. Antalya turizmine, partnerlerimize ve iş ortaklarımıza değer katmak üzere işinin uzmanı bir ekiple bu yola çıktık. Öncelikli hedef pazarlarımız olan Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve iç pazarda da güçlü bir portföye sahibiz. Kısa süre içerisinde 2 destinasyondan Antalya'ya direkt uçuş planlamamız mevcut."