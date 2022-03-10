Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı

10.03.2022 15:22
Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı

Türk turizminin köklü şirketlerinden Dorak Holding, Antalya'da yeni markası Dorak Signature'nin faaliyetlerini ve yeni yatırımlarını tanıttı.

Türk turizminin köklü şirketlerinden Dorak Holding, Antalya'da yeni markası Dorak Signature'nin faaliyetlerini ve yeni yatırımlarını tanıttı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Off Legent Nemo Restaurant'ta düzenlenen programda Dorak Holding'in faaliyette bulunduğu sektörlerin yanı sıra Antalya'daki yeni oluşum hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Holding ortaklarından Ahmet Kaplan Tan, Corendon Turizm Grubu Başkanı Yıldıray Karaer, Rixos Hotels Yönetim Kurulu üyesi Fesih Tamince, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve 200'e yakın turizmci katıldı.

Ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerine odaklandıklarını anlatan Dorak Signature Yönetici Ortağı Onur Çakır, şunları söyledi:

"Bu yeni markayı ve oluşumu hayata geçirirken, 50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe pek çok önemli projeye imza atmış, bünyesinde 73 şirket ve 3 binden fazla çalışanı olan, 20 ülkede 23 ofisi ile global bir markanın gücünü yanımıza almak çok değerli. Antalya turizmine, partnerlerimize ve iş ortaklarımıza değer katmak üzere işinin uzmanı bir ekiple bu yola çıktık. Öncelikli hedef pazarlarımız olan Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve iç pazarda da güçlü bir portföye sahibiz. Kısa süre içerisinde 2 destinasyondan Antalya'ya direkt uçuş planlamamız mevcut."

YORUMLAR
500
Regnum Carya Golf Turnuvası Antalya'da başladı Regnum Carya Golf Turnuvası Antalya'da başladı Başkan Tütüncü: 'Antalya dünyayı kıskandıran destinasyona sahip' Başkan Tütüncü: 'Antalya dünyayı kıskandıran destinasyona sahip'

Ahmet Kaplan, Ahmet Serdar, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:44 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:29:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dorak Holding Antalya'da yeni markasını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement