Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat projelerini 6 aşamada tamamlıyor - Son Dakika

Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat projelerini 6 aşamada tamamlıyor

21.05.2021 09:20
Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat projelerini 6 aşamada tamamlıyor, System.String[]

Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat (Off-Site Construction) çözümleri ile projelerini 6 aşamada tamamlıyor.

Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat (Off-Site Construction) çözümleri ile projelerini 6 aşamada tamamlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ürettiği modüler yapılar ve sunduğu entegre saha dışı (off-site) inşaat çözümleri ile 58 ülkede projeler bitiriyor

İnşaat Öncesi Süreci, Modern İnşaat Yöntemlerinin (MMC) bir bileşeni olan Dorçe Entegre Saha Dışı Çözümleri ile, herhangi bir yeni proje için inşaat öncesi çalışmalar, müşteri ile ön görüşmelerin gerçekleştirilmesiyle başlıyor.

Tüm mimari çizimler ve planlar, proje hakkında olabildiğince fazla ayrıntıya değinmek adına derinlemesine inceleniyor.

Bu kapsamlı inceleme, tüm yapı elemanlarının üretimi için gerekli olan şartnamelere titizlikle uyulması açısından önemli.

Mimari planları sıhhi tesisat, elektrik, HVAC sistemleri ve diğer çizimleri sorunsuz bir şekilde kurum içi olarak entegre etmek İnşaat Öncesi adımlarının en kilit aşamalarından birisi.

Dorçe tarafından benimsenen böyle bir ekip yaklaşımı, "benim işim değil" zihniyetini ortadan kaldırırken, öngörülemeyen sorunların ve sahada maliyetli gecikmelere sebep olabilecek potansiyel tasarım çatışmalarının tanımlanmasına olanak tanıyor.

Kurum içi Tasarım & Mühendislik, İnşaat Öncesi aşamada toplanan bilgiler ışığında teknik ekip daha sonra yapıyı sanal olarak inşa ederek yapının her bir santimi için ayrıntılı CAD çizimlerinin yanı sıra projenin sanal gerçeklik görüntüsünü oluşturuyor.

Tasarım ve Mühendislik aşaması sırasında ekip, pencereler, kapılar ve döşeme dahil tesisat ve bitirme işi ile ilgili şartnameleri de kapsadığı için her türlü tasarım aşamasını belirler ve ele alıyor.

Teknisyenler ve mühendisler ayrıca maliyet, malzeme kullanımı, üretim planlaması, lojistik ve yapı inşaatını tamamlama konularında verimlilik sağlamak için projeyi sürekli olarak gözden geçiriyor.

Kullanılan tasarım yazılımı ayrıca, sisteme önceden yüklenmiş yerel bina yönetmeliği ile uyumunu sürekli olarak takip ediyor.

Bu aşamada ayrıntılara harcanan zaman ve gösterilen özen, doğrudan üretim kalitesine yansıyor ve bu da elde edilen faydaları üst düzeye çıkarıyor.

Saha Dışı Üretim( Off-site Manufacturing), yapının sanal inşası tamamlanıp müşteri tarafından onaylandıktan sonra, saha dışı üretim aşaması başlıyor. Bu aşamadaki üretim doğruluğu, Tasarım ve Mühendislik aşamasında gerçekleştirilen işle doğrudan ilgili.

Kalıcı bir inşaatın hızlı ve verimli inşasını desteklemek için yapı elemanlarının nihai kurulum konumlarından farklı bir yerde imalatı, planlaması, tasarımı, imalatı ve montajı anlamına geliyor. Bu tür yapı elemanları, farklı bir yerde saha dışında prefabrik olarak üretilebilir ve şantiyeye nakledilebilir veya şantiyede prefabrik hale getirilebilir ve ardından son konumlarına taşınabiliyor.

Tesis dışı inşaat, entegre bir planlama ve tedarik zinciri optimizasyonu stratejisiyle karakterize ediliyor.

Tesis dışı üretim (OSM), saha dışı üretim (OSP) ve saha dışı üretim (OSF), öncelikle uygun fabrika çalışmasına atıfta bulunulduğunda kullanılıyor.Tüm yapı elemanları üretim tesislerinde üretildikten sonra şantiyeye teslim edilmek üzere hazırlıklara başlanıyor.

Yapı elemanları, sahada verimliliği ve güvenliği kolaylaştırmak için proje gereksinimleri kapsamında uygun şekillerde araçlara yüklenir ve ardından şantiyeye teslim edilmek üzere nakliye süreci başlıyor.Dorçe Entegre Saha Dışı Çözümleri sürecinin şantiyede kurulum aşamasında, yapısal elemanlar sırayla yükleniyor ve vinç yardımı ile çerçeveleyiciler tarafından birleştirilerek verimlilik ve iş güvenliği garanti altına alınıyor.

Yapısal kabuk hava şartlarına dayanıklı hale geldiğinde, işçiler hem iç hem de dış kısımdaki işlere aynı anda başlarken tasarım ve mühendislik aşamasında tamamlanan entegrasyon çalışmaları nedeniyle çalışmalar esnasında sorun yaşanmıyor.

Örneğin, pencere ve kapılar için açıklıklar tam olarak doğru boyutlardadır ve zemin döşemeleri, HVAC kanallarını yerleştirmek için önceden deliniyor.

Tüm yüzeylerin şakul ve düz olması sebebiyle bu süreç işçiler açısından basitleştirildi.

Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat projelerini 6 aşamada tamamlıyor

Prefabrik, Ticaret, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe Entegre Saha Dışı İnşaat projelerini 6 aşamada tamamlıyor - Son Dakika Ekonomi


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