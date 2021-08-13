Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak - Son Dakika

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş., IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 40'tan fazla ülkenin askeri ateşe ve askeri temsilcilerine ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 60'tan fazla ülkede 6 kıtada tamamladığı projelerle adını dünyaya duyuran Dorçe, savunma sanayisinin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik prefabrik modüler yapıları tasarlayan, üreten ve bunların anahtar teslim inşaatını üstlenen sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor.

17-20 Ağustos'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IDEF'21 kapsamında, 40'tan fazla ülkenin askeri ateşe ve askeri temsilcilerine Dorçe'nin askeri mobil hastane, mülteci ve göçmen yaşam kentleri, askeri sınır kampları, kontrol noktaları, güvenlik kabinleri ve kurşun geçirmez modüler üniteler projeleri tanıtılacak.

İhtiyaca göre özel çözümler

Dorçe, Ankara'da bulunması sebebiyle, savunma sanayinin merkezinde yer alıyor. Bu sayede; Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, yabancı misyonların askeri ataşeleri ve temsilcileri, ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmalar ve son kullanıcıların teknik ekipleri, üretimin tüm aşamasında süreci düzenli olarak takip edebiliyor.

Savunma ve havacılık sektöründe ihtiyaca göre çözümler sunan Dorçe, savunma sanayi ve askeri projelerini mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, ekipman, mobilya, altyapı ve üstyapı inşaat işleri, test ve devreye alma dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile anahtar teslim olarak tamamlıyor. Projeler için hızlıca mobilize olabiliyor ve aynı anda birden çok projeyi, çok sıcak ya da çok soğuk iklim şartlarının görülebildiği, dünyanın farklı bölgelerinde yürütebiliyor.

Acil durum, sınır ve askeri üs bölgelerinde kamplar, askeri yaşam konteynerleri, prefabrik koğuşlar, sahra hastaneleri, askeri ve polis eğitim merkezleri, lojmanlar, römorklu modüler kabinler (yaşam, revir, WC-Duş), vb. projelerdeki modüler yapılar, bölgenin stratejik ve iklim şartlarına uygun; kurşun geçirmez, patlamaya dayanıklı tasarlanabilir şekilde üretilerek alarm, ısıtma-soğutma sistemleri, CCTV sistemleri, emniyet ve ikaz sistemleri ile donatılabiliyor.

Açıklamadaki bilgiye göre, son zamanlarda, Dorçe'nin önemli bir AR-GE süreci sonucunda tasarlayıp ürettiği Hava/ Helikopter ile Taşınabilen Konteynerlerin (HTK) herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle kolayca montajı yapılabiliyor. Modüler ünitelerden 1 günde 120 adet ünite üretilmekte olup sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Sadece modüler yapılar üretmeyen Dorçe, ön-üretimli ağır çelik binalardan oluşan yapıları da dünyanın birçok bölgesi için üretip teslim ediyor. Japon ordusu için Cibuti'de tasarım ve yapım işini üstlenen Dorçe, F-16 uçak tipi Hangar projesini çok kısa bir sürede ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturdu.

Mobil konteyner kuleler, zırhlı güvenlik kabinleri, zırhlı siperlik ve muharebe siperlik takımı

Mobil Konteyner Kuleler, askeri operasyon bölgeleri, askeri üs bölgeleri, cezaevleri, sınır bölgeleri gibi ihtiyaç duyulan her alanda hızlı kurulumu ve düşük bakım maliyeti sağlayarak, güvenliği kısa sürede tesis etmek üzere Dorçe tarafından tasarlanıp üretiliyor. Dorçe Ar-Ge merkezi tarafından tasarlanan gerekli balistik dayanaklılığa sahip mobil konteyner kule, askeri personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olup, kolay taşınabilir ve 1 personel tarafından 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kurulumu yapılabilir özellikte tasarlanıyor.

Zırhlı güvenlik yapıları arasında yer alan ürün, konsolosluk, valilik, kaymakamlık, karakollar, askeri binalar, polis merkezleri, banka merkezleri ve uluslararası toplantı merkezleri gibi güvenliğin sağlanması gereken noktalarda kullanılmaya uygun durumda bulunuyor. Zırhlı siperlik, güvenlik güçlerinin yüksek güvenliğe ihtiyaç duyduğu noktalarda, tek başına veya 3 parçalı muharebe siperlik takımı olarak kullanılabiliyor.

Geçen yıllarda düzenlenen IDEF fuarlarında olduğu gibi bu sene de çeşitli ülkelerin genel kurmay başkanları, üst düzey savunma sanayi temsilcileri, kuvvet komutanları, askeri ataşeleri ve askeri kurumların yabancı heyetlerinin yoğun ilgi göstereceği ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkacağı öngörülüyor.