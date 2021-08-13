Üye Girişi
Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak - Son Dakika

Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak

13.08.2021 10:11
Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak, System.String[]

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş., IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 40'tan fazla ülkenin askeri ateşe ve askeri temsilcilerine ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş., IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 40'tan fazla ülkenin askeri ateşe ve askeri temsilcilerine ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 60'tan fazla ülkede 6 kıtada tamamladığı projelerle adını dünyaya duyuran Dorçe, savunma sanayisinin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik prefabrik modüler yapıları tasarlayan, üreten ve bunların anahtar teslim inşaatını üstlenen sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor.

17-20 Ağustos'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IDEF'21 kapsamında, 40'tan fazla ülkenin askeri ateşe ve askeri temsilcilerine Dorçe'nin askeri mobil hastane, mülteci ve göçmen yaşam kentleri, askeri sınır kampları, kontrol noktaları, güvenlik kabinleri ve kurşun geçirmez modüler üniteler projeleri tanıtılacak.

İhtiyaca göre özel çözümler

Dorçe, Ankara'da bulunması sebebiyle, savunma sanayinin merkezinde yer alıyor. Bu sayede; Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, yabancı misyonların askeri ataşeleri ve temsilcileri, ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmalar ve son kullanıcıların teknik ekipleri, üretimin tüm aşamasında süreci düzenli olarak takip edebiliyor.

Savunma ve havacılık sektöründe ihtiyaca göre çözümler sunan Dorçe, savunma sanayi ve askeri projelerini mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, ekipman, mobilya, altyapı ve üstyapı inşaat işleri, test ve devreye alma dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile anahtar teslim olarak tamamlıyor. Projeler için hızlıca mobilize olabiliyor ve aynı anda birden çok projeyi, çok sıcak ya da çok soğuk iklim şartlarının görülebildiği, dünyanın farklı bölgelerinde yürütebiliyor.

Acil durum, sınır ve askeri üs bölgelerinde kamplar, askeri yaşam konteynerleri, prefabrik koğuşlar, sahra hastaneleri, askeri ve polis eğitim merkezleri, lojmanlar, römorklu modüler kabinler (yaşam, revir, WC-Duş), vb. projelerdeki modüler yapılar, bölgenin stratejik ve iklim şartlarına uygun; kurşun geçirmez, patlamaya dayanıklı tasarlanabilir şekilde üretilerek alarm, ısıtma-soğutma sistemleri, CCTV sistemleri, emniyet ve ikaz sistemleri ile donatılabiliyor.

Açıklamadaki bilgiye göre, son zamanlarda, Dorçe'nin önemli bir AR-GE süreci sonucunda tasarlayıp ürettiği Hava/ Helikopter ile Taşınabilen Konteynerlerin (HTK) herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle kolayca montajı yapılabiliyor. Modüler ünitelerden 1 günde 120 adet ünite üretilmekte olup sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Sadece modüler yapılar üretmeyen Dorçe, ön-üretimli ağır çelik binalardan oluşan yapıları da dünyanın birçok bölgesi için üretip teslim ediyor. Japon ordusu için Cibuti'de tasarım ve yapım işini üstlenen Dorçe, F-16 uçak tipi Hangar projesini çok kısa bir sürede ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturdu.

Mobil konteyner kuleler, zırhlı güvenlik kabinleri, zırhlı siperlik ve muharebe siperlik takımı

Mobil Konteyner Kuleler, askeri operasyon bölgeleri, askeri üs bölgeleri, cezaevleri, sınır bölgeleri gibi ihtiyaç duyulan her alanda hızlı kurulumu ve düşük bakım maliyeti sağlayarak, güvenliği kısa sürede tesis etmek üzere Dorçe tarafından tasarlanıp üretiliyor. Dorçe Ar-Ge merkezi tarafından tasarlanan gerekli balistik dayanaklılığa sahip mobil konteyner kule, askeri personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olup, kolay taşınabilir ve 1 personel tarafından 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kurulumu yapılabilir özellikte tasarlanıyor.

Zırhlı güvenlik yapıları arasında yer alan ürün, konsolosluk, valilik, kaymakamlık, karakollar, askeri binalar, polis merkezleri, banka merkezleri ve uluslararası toplantı merkezleri gibi güvenliğin sağlanması gereken noktalarda kullanılmaya uygun durumda bulunuyor. Zırhlı siperlik, güvenlik güçlerinin yüksek güvenliğe ihtiyaç duyduğu noktalarda, tek başına veya 3 parçalı muharebe siperlik takımı olarak kullanılabiliyor.

Geçen yıllarda düzenlenen IDEF fuarlarında olduğu gibi bu sene de çeşitli ülkelerin genel kurmay başkanları, üst düzey savunma sanayi temsilcileri, kuvvet komutanları, askeri ataşeleri ve askeri kurumların yabancı heyetlerinin yoğun ilgi göstereceği ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Prefabrik, Ankara, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı 10:38 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 10:25 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı 10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli 09:04 Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle gelmiş! Köprü tıkandı, sel ilçeyi esir aldı 08:54 Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle gelmiş! Köprü tıkandı, sel ilçeyi esir aldı Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi 08:42 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
10:37 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı
10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
10:11 Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor
09:48 Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor
09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı
09:40 Selin vurduğu Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! İlçenin halini çaresizce izledi
09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu
09:28 Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık         
10:34
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor         
10:23
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi         
09:01
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 10:56:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dorçe, IDEF'21'de uluslararası ziyaretçilere ürünlerini tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement