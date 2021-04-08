Dorçe, modüler yapı sistemleriyle hızlı ve pratik bina çözümleri sunuyor - Son Dakika

Dorçe, modüler yapı sistemleriyle hızlı ve pratik bina çözümleri sunuyor

08.04.2021 13:23
Dorçe, modüler yapı sistemleriyle hızlı ve pratik bina çözümleri sunuyor, System.String[]

Prefabrik modüler çelik yapılar konusunda üretim, ihracat, uluslararası mühendislik ve müteahhitlik faaliyetleriyle, Türkiye'nin global markalarından biri olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, 40 yıllık tecrübesiyle alanında çözümler sunmaya devam ediyor.

Prefabrik modüler çelik yapılar konusunda üretim, ihracat, uluslararası mühendislik ve müteahhitlik faaliyetleriyle, Türkiye'nin global markalarından biri olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, 40 yıllık tecrübesiyle alanında çözümler sunmaya devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 40 yıllık tecrübesi ile her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik projelerini mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, altyapı ve üstyapı işleri, test ve devreye alma gibi tüm aşamalarıyla tamamen kendi bünyesindeki mühendislerle anahtar teslim olarak tamamlayan Dorçe, prefabrik modüler yapılar ile her sektörden kurum ve kuruluşlara hızlı ve pratik bina çözümleri sunuyor.

Hız gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için modüler sistemler önemli faydalar barındırıyor. Fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınarak burada montajı yapılıyor. Volumetrik yapı olarak adlandırılan bu bina sistemi, modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların oluşması anlamına geliyor. Yangına dayanıklılık, ses geçirmezlik ve termal yalıtımlar gibi her türlü iyileştirme ve donanım imkanı sağlıyor

Üretimin fabrika ortamında gerçekleştirildiği volumetrik yapı sisteminde, tüm koşullar kontrol altında tutuluyor. Böylece üretilen malzemenin kalitesi aynı standarda sahip olabiliyor. Yangına dayanıklılık, ses geçirmezlik ve termal yalıtımlar gibi her türlü iyileştirme ve donanıma imkan sağlayan bu sistem, zaman yönünden tasarruf sağlama konusunda da rakipsiz.

Volumetrik yapı sistemi ile hastane, AVM, okul, klinik, konutlar, idari yapı, otel, yurt ve benzeri yapılar modern ve kültürel tasarımlarla şık, sağlam ve konforlu şekilde inşa edilebiliyor. Üst düzey teknoloji ile donatılmış, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, hatta enerji kazanımı ve atık dönüşümü gibi alt yapısal ihtiyaçlarını da kendi kendine çözebilen, hafif, kolayca kurulup demonte edilebilen ya da bir konumdan başka bir konuma nakledilebilen kalıcı veya geçici yapılar enerji, sağlık, petrol ve gaz, savunma sanayii, turizm, eğitim gibi farklı sektörlerin tercihi haline geldi.

Eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda yapılan projelere öncülük ediyor

Prefabrik modüler çelik yapılar, deprem ve afet bölgeleri, çok hızlı yapılması gereken projeler, eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda yapılan projeler ya da malzemenin bulunmadığı, imkansızlıkların olduğu bölgelerdeki kapsamlı organizasyon gerektiren projelerde çok önemli bir role sahip. Ayrıca son yıllarda, "konut, okul, yurt, sahra hastaneleri, klinik, karakol, petrol-gaz, maden sahalarındaki yaşam şehirleri ve işçi kampları, entegre mülteci tesisleri, askeri kamplar ve üsler, sınır kampları, uçak ve helikopter hangarları, mühimmat depoları, poligon ve eğitim merkezleri" gibi pek çok binanın inşaatında da prefabrik modüler çelik bina sistemleri tercih ediliyor.

Çelik zırhlı, kurşun ve havan topu geçirmeyen, havadan taşınabilen binalar gibi özel projeler üretmeyi mümkün kılması ise diğer bir tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Üretim sistemi ve inşa metotları sayesinde sağladığı depreme dayanıklılık, daha düşük karbon ayak izi, nihai yeşil malzeme ve çelik geri dönüşüm, çevre ve trafiğe olumlu etki ve daha kısa inşaat süresi ve emniyet gibi kazanımlarla modern çağın önemli gereksinimlerini de rahatlıkla karşılıyor.

Proje bazlı ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunan global bir marka

Yurt içi ve yurt dışı firmaların büyük ölçekli projeleri kapsamında en çok ihtiyaç duyduğu hizmet anahtar teslim projeler oluyor. Projenin tüm süreçleri aynı firma tarafından tamamlanarak kullanıma hazır biçimde teslim edilmesi, dünyanın her köşesinde eksiksiz ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı mümkün kılıyor. Proje bazlı ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunan Dorçe, bu kabiliyetiyle kuruluşundan bu yana 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan ve 15 ayrı ülkede şirketleri bulunan global bir marka haline gelmiş durumda.

Prefabrik, İhracat, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe, modüler yapı sistemleriyle hızlı ve pratik bina çözümleri sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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