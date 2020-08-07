Dorçe Prefabrik helikopterle taşınabilen modüler yapılar üretiyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat AŞ helikopterle taşınabilen modüler yapılar geliştiriyor.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, artan teknoloji ve gelişen üretim sistemleri ile birlikte prefabrik yapı sistemlerin önemi ve global pazarda bilinirliği hızla artıyor.

Dorçe Prefabrik, yüksek üretim kapasitesi, hızlı tedarik süreçleri ve en zorlu bölgelere lojistik ve montaj hizmetleri ile ihtiyaca yönelik üretimler gerçekleştiriyor. Dorçe Prefabrik, savunma sanayii ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak 'anahtar teslim' helikopterle taşınabilir askeri kamplar, barınma ve yaşam alanları geliştirdi.

Bu tip özel projeler için Ar-Ge faaliyetlerine ciddi bütçe ayıran Dorçe Prefabrik, aynı zamanda konusunda son derece uzman ve tecrübeli bir departmana sahip.

Ar-Ge ekibi, şirket bünyesinde çalışan 70'den fazla mimar, mühendis, teknisyen ve teknik çizim uzmanından oluşan özel birimler ile birlikte araştırma ve geliştirme ve tasarım merkezlerini oluşturuyor.

Konusunda uzman departmanlar, tasarım çalışmalarını Autodesk Revit, Tekla Structures, Sap 2000 ve ETAP gibi pek çok yazılım kullanarak geliştiriyor.

Elle kolayca montaj yapılabilir şekilde üretildi

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Helikopter ile Taşınabilen Konteyner" (HTK) önemli bir Ar-Ge süreci sonucunda ortaya çıktı. Toplamda 3 paket olarak üretilen HTK, herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle kolayca montaj yapılabilir şekilde üretildi.

Ürünün montajını, 2 kişi rahatlıkla 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayabiliyor.

Bu ürünler, hava, kara ve deniz platformlarında kolaylıkla nakliye edilecek şekilde tasarlanırken, her bir ünite 3 paketten oluşuyor ve her bir paket 300 kg civarında.

Her paket bir helikopter ya da pikap ile taşınabilecek boyutlarda da tasarlanabiliyor. Bu nedenle savunma sanayisi baz alınarak geliştirilen bu üniteler, ayrıca petrol, gaz ve maden arama kampları, kırsal bölgelerde acil sağlık, barınma ve gıda hizmetlerinin verilmesi amacıyla, deprem, tsunami, sel gibi doğal afetler sonrasında acil yerleşim üniteleri olarak dünyanın her yerine taşınabiliyor.

Emniyet ve ikaz sistemleri ile donatılıyor

Ürün kullanımını ve çeşitliliğini sağlamak amacı ile ciddi Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, bu üniteler, konaklama üniteleri, açılır-kapanır masalı ve sandalyeli 8 kişinin rahatlıkla konaklayabildiği üniteler olarak, tam teşeküllü klinik, WC-duş (8 kişilik), bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak olarak kullanılıyor.

Bunlara ek olarak, bazı zorlu coğrafi koşullarda askeri operasyonlarda kullanılan üniteler için özel baca ve soba sistemleri geliştirildi. El ile montajın kolaylıkla tamamlanması için her bir bahsi geçen ünitenin adım adım İngilizce ve gerekli dillerde olacak şekilde kullanma kIlavuzu da beraberinde veriliyor.

Helikopterle taşınabilen ve herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her ortamda, elle kolayca monte edilebilir üniteler, Dorçe'nin kendi bünyesindeki mühendislik birimleri sayesinde talep doğrultusunda kurşun geçirmez, patlamaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanarak alarm, ısıtma-soğutma sistemleri, CCTV sistemleri, emniyet ve ikaz sistemleri ile donatılarak Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Avrupa'ya hızlıca sevk ediliyor.