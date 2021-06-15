Dorçe Prefabrik-İnşaat, modüler prefabrik yapılarıyla toplu konut projelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik-İnşaat'ın tasarlayıp ürettiği prefabrik konutlar, modüler yapısı nedeniyle hızlı toplu konut projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

Dorçe Prefabrik-İnşaat açıklamasına göre, şehirlerde artan nüfus, yeni konut ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor.

Dorçe Prefabrik-İnşaat'ın tasarlayıp ürettiği prefabrik konutlar, modüler yapısı nedeniyle hızlı toplu konut projelerinin gerçekleştirilmesine destek oluyor. Ekonomik olarak orta ve alt sınıf gelir grubunda yer alan kişilere yönelik olarak tamamlanan projeler, ulaşılabilir fiyatları ile sosyal yaşama katkı sağlıyor.

Açıklamaya göre, modüler konteyner konutlar, "uygun maliyet, şık tasarım, sağlamlık, zaman avantajı, özgünlük, çevre dostu" gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Bir modüler konteyner konut inşa etmek son derece uygun maliyetli olurken, modüler konteyner konut fiyatları, seçilen yapı biçimine ve nereye inşa edileceğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Evin kaç metrekare olacağı, kaç katlı olarak inşaat edileceği ve nasıl materyaller kullanılacağı fiyatı belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Modern İnşaat yöntemleri (MMC) kapsamında modüler bina teknolojisi ile inşa edilen evler genel olarak ekonomik fiyatlara inşa edilebiliyor.

Modüler konteyner konutlarla modifiye edilebilen yük (ISO-kaynaklı) konteynerlere kolayca modern ve şık bir görünüm kazandırmak mümkün, her türlü ihtiyaca karşılamaya yönelik otel, konaklama tesisleri, sosyal tesisler, okul, hastane gibi modern yapılara hızlıca dönüştürülebiliyor.

Çelik sistem, esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı dayanıklı bir yapı sistemine sahip modüler çelik konteyner konutlar, Türkiye gibi deprem kuşağında olan farklı ülkelerin şartlarına uygun şekilde tasarlanabildiğinden depremlere maruz kaldıklarında diğer yapı sistemlerine göre daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca modüler konteyner yapıların büyük bir kısmı önceden inşa edildiği için çok kısa sürelerde ihtiyaca cevap verebiliyor.

Açıklamaya göre, modern inşaatın son teknolojiyle buluştuğu modüler konteyner konutlar, gelişmiş ülkelerde yükselişini devam ettiriyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin zevkini yansıtacak tasarımlara imkan tanınıyor. Bu yönüyle de diğer yapım metotları ile inşa edilen yapılar arasında ön plana çıkıyor.

İkinci el yük konteynerini (ISO-kaynaklı) geri dönüştürmek ve onu yaşam alanına dönüştürmek son derece çevreci bir yaklaşım olarak görülüyor. Modüler konteyner konutlarındaki söz konusu özellikleri projelerinde kullanan Dorçe Prefabrik-İnşaat, ihtiyaca yönelik doğru ve hızlı çözümlerde ön plana çıkan marka olmaya devam ediyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, Dorçe Prefabrik-İnşaat, yüksek üretim kapasitesi ile binlerce konut projesini çok kısa sürede üreterek, müteahhitlik hizmetleriyle anahtar teslimi tamamlanıyor. Genellikle kamu desteği ile yapılan yatırımlar sonucu ortaya çıkan prefabrik modüler hızlı toplu konut projeleri, üretim, nakliye ve inşaat aşamalarının geleneksel yapı yöntemlerine göre teknik olarak daha şeffaf bir inşaat programına sahip olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.