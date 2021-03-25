Dorçe Prefabrik, modern yaşam alanlarını modüler sistemlerle inşa ediyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik, modern yaşam alanlarını modüler sistemlerle inşa ediyor

25.03.2021 15:49
Dorçe Prefabrik, modern yaşam alanlarını modüler sistemlerle inşa ediyor, System.String[]

Dorçe Prefabrik, oteller, okullar ve öğrenci yurtları gibi eğitim ve sağlık yapılarını modüler sistemler kullanarak üretiyor.

Dorçe Prefabrik, oteller, okullar ve öğrenci yurtları gibi eğitim ve sağlık yapılarını modüler sistemler kullanarak üretiyor.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, bir binanın fabrika ortamında sıhhi ve elektrik tesisatları gibi son bağlantı hatlarının tamamlanıp iç ve dış kaplama elemanları, duvar panelleri, çatı, döşeme, banyolar, mutfak ekipmanları ile tam olarak donatılmış hacimsel (volümetrik) yapı modülleri halinde sahaya sevk edildiği yapı sistemlerine "modüler yapılar" adı veriliyor.

Sahaya nakledildikten sonra kullanım amacına göre tek başına ya da birleştirilerek kullanıma hazır olan modüler yapılar, özellikle oteller, okullar ve öğrenci yurtları gibi eğitim ve sağlık yapıları için son yıllarda popüler bir yapım metodolojisi olarak öne çıkıyor.

40 yılı aşkın tecrübesi ile Dorçe Prefabrik, büyümekte olan Avrupa pazarında, lider konuma sahip bir Türk markası olarak öne çıkıyor. Kendi bünyesinde bulunan tecrübeli tasarım, mühendislik, Ar-Ge ve proje yönetim ekipleri ile her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik çok yönlü kullanım alanlarına uygun tasarlanabilen prefabrik hafif çelik modüler ve ön-üretimli çelik konstrüksiyon bina sistemlerini 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Yapılara istenilen şekilde yangın, ses ve termal yalıtımlar yapılabiliyor

Hız gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için modüler sistemler kullanılırken, fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınıyor ve montajı yapılıyor.

Üretimin fabrika ortamında gerçekleşmesi nedeniyle tüm koşullar kontrol altında tutulurken, ürünlerde istenilen şekilde yangın, ses ve termal yalıtımlar yapılabiliyor. Ayrıca, bu yöntem zaman yönünden tasarruf sağlıyor.

Deprem ve afet bölgeleri, çok hızlı yapılması gereken projeler, eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda yapılan projeler ya da malzemenin bulunmadığı, imkanların kısıtlı olduğu bölgelerdeki kapsamlı organizasyon gerektiren projeler modüler yapıların en çok tercih edildiği durumları oluşturuyor.

"Prefabrik modüler çelik bina" sistemleriyle inşa edilen binaların dünyadaki örnekleri gün geçtikçe artıyor. Kaliforniya'da 560 bini aşkın müstakil konut, depreme dayanıklı olarak prefabrik modüler yapı sistemleri ile tamamlandı.

Elazığ'da yaşanan depremden sonra TOKİ, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin de üretim ve inşaatında yer aldığı köy evlerini bu sistemle yapıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorçe Prefabrik, modern yaşam alanlarını modüler sistemlerle inşa ediyor - Son Dakika


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