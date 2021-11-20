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Dorçe Prefabrik, modüler teknolojiyle şantiyeyi fabrika ortamına taşıyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik, modüler teknolojiyle şantiyeyi fabrika ortamına taşıyor

20.11.2021 10:11
Dorçe Prefabrik, modüler teknolojiyle şantiyeyi fabrika ortamına taşıyor

Dorçe Prefabrik, inşaat sürecini şantiyeden kontrollü fabrika ortamına taşıyor.

Dorçe Prefabrik, inşaat sürecini şantiyeden kontrollü fabrika ortamına taşıyor.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, şirket, tasarım, mühendislik, üretim ve montaj dahil her aşamasını alanında uzman ekipleriyle planlayarak anahtar teslim projeler gerçekleştiriyor.

Çelik modüler çözümleriyle Malatya, Van, Adıyaman ve Elazığ'da da faaliyet gösteren Dorçe Prefabrik, TOKİ Köy Evi ve Ahır Projesi'nin alt yapı ve üst yapı işlerini üstleniyor.

Toplam 74 farklı sahadaki çalışmaların eş zamanlı sürdürülebilmesi, markanın 40 yıllık birikiminin ve modüler yapı teknolojisinin etkin kullanımının bir sonucu olarak görülüyor. Bu proje için fabrikada üretilen prefabrik çelik binalar, sahada hızlı bir şekilde kurularak depremzedelerin güven ve huzur bulacakları yaşam alanına dönüşüyor. Saha dışı inşaatın çevreci, bütçe dostu ve sürdürülebilir olması markanın en büyük tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Dorçe Prefabrik, kendi bünyesinde yer alan 3D tasarım-mühendislik kabiliyetleriyle projenin her aşamasını önceden planlayarak, üretimde kullanılacak malzemelerin miktarını belirleyebiliyor. Bu sayede israfın ve israftan doğan ek maliyetin büyük oranda önüne geçiliyor.

Açıklamaya göre, şirketin uluslararası kalite standartları kapsamında faaliyet gösteren üretim tesisi; hava ve görüş değişkenlerini ortadan kaldıran, geleneksel şantiyelere kıyasla çok daha güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Yüksekten düşme ve ekipman kazaları gibi riskler markanın üretim tesisinde sorun olmaktan çıkıyor. Üretimin her bir aşaması sıkı denetim altına alınabiliyor. Bu da hata ve iş kazası olasılığını en aza indiriyor.

40 yıllı aşkın süredir petrol-gaz, maden ve enerji sektörünün küresel şirketleri ve hükümet otoriteleri ile iş birliği yapan Dorçe Prefabrik, projeleri kapsamında aldığı kazasızlık ödülleriyle bu durumu çok kez kanıtlama imkanı buldu. Marka, Moritanya'da Tasiast Altın Madeni Genişletme Sahasında inşa ettiği 8 bin 400 kişilik yaşam kasabası projesi kapsamında "10 milyon Adam/Saat Kazasızlık Ödülü'nü kazandı.

Olumsuz hava koşulları gibi değişkenler inşa sürecini sekteye uğratmazken, ön üretimli modüler çelik yapıların üretimi kontrollü fabrika ortamında gerçekleştiği için proje planlanan sürede tamamlanarak teslim ediliyor.

Modüler yapılar her türlü iklim koşullarına dayanacak malzemelerden üretiliyor

Dorçe Prefabrik, Rusya, Kazakistan gibi dünyanın en soğuk ve elverişsiz iklimlerinde de iş yapıyor. Sahada yürütülen geleneksel inşaat faaliyetleri eksi 50'ye varan sert iklim koşullarından fazlasıyla etkilenebiliyor. Kapalı fabrika ortamında üretilen modüler yapılar ise her türlü iklim koşullarına dayanacak malzemelerden üretildikleri için dünyanın en zorlu coğrafyalarına kolayca sevk edilerek, hızlıca kurulabiliyor.

40 yıllık deneyimiyle son teknolojiyi bir araya getiren Dorçe Prefabrik'in montaja hazır yapıları, sahada ihtiyaç duyulan iş gücünü kalitesinden ödün vermeden azaltırken maliyetleri de düşürüyor.

Yapılan birçok araştırma, fabrika ortamında bir bina inşa etmek için çok daha az iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu ispat etti. Çelik İnşaat Enstitüsü'ne göre (SCI), dört katlı modüler bir konut yapımında gereken iş gücü geleneksel inşaata kıyasla yüzde 75'e varan oranda azalabiliyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, Dorçe Prefabrik'in ön üretimli modüler çelik yapıları, tesiste üretilip şantiyeye taşındığı için sahada depolama alanına ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca süreci hızlandırmak için üretim faaliyetleriyle saha hazırlıkları eş zamanlı başlayacak şekilde programlanıyor.

Tasarım, mühendislik, alt yapı ve üst yapı dahil anahtar teslim olarak Dorçe Prefabrik tarafından tamamlanan 26 bin kişilik yerleşim kenti, prefabrik modüler ve ön üretimli ağır çelik yapı sistemi kullanılarak 290 gün gibi kısa bir sürede inşa edildi.

Ayrıca Dorçe Prefabrik, daha iyi bir gelecek için düşük karbon ayak izine ve yüksek geri dönüşüm oranına sahip çelik modüler çözümler de geliştiriyor. Üretimde kullanılan çeliğin yüzde 85'i geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlanırken, ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi'ni alan Dorçe Prefabrik, yeşil dönüşüm için çalışmalarına da devam ediyor.

Prefabrik, Fabrika, Elazığ, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorçe Prefabrik, modüler teknolojiyle şantiyeyi fabrika ortamına taşıyor - Son Dakika


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