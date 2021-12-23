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Dorçe Prefabrik, Tak&Çalıştır modüler yapılarıyla kısa sürede yaşam alanı oluşturuyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik, Tak&Çalıştır modüler yapılarıyla kısa sürede yaşam alanı oluşturuyor

23.12.2021 10:10
Dorçe Prefabrik, Tak&Çalıştır modüler yapılarıyla kısa sürede yaşam alanı oluşturuyor

Dorçe Prefabrik fabrikasında üretilen Tak&Çalıştır (Plug&Play) sistemi kapsamında ön üretimli yapılar artık tesisatı da bünyesinde barındıracak biçimde üretilip kullanıma hazır şekilde sahaya ulaştırılıyor.

Dorçe Prefabrik fabrikasında üretilen Tak&Çalıştır (Plug&Play) sistemi kapsamında ön üretimli yapılar artık tesisatı da bünyesinde barındıracak biçimde üretilip kullanıma hazır şekilde sahaya ulaştırılıyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, Tak&Çalıştır modüler yapılar teknolojiden aldığı güçle kullanım alanını ve oranını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu yapılar barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp enerji üretiminden tarıma, telekomünikasyondan ısıtma-soğutma sistemlerine kadar birçok ihtiyaca cevap veriyor.

Aylarca süren şantiye süreçlerinin yakın zamanda tamamen ortadan kalkacağı düşünülüyor. Karbon ayak izini, gürültü kirliliğini ve araç trafiğini en aza indiren modüler yapılar bu geçiş sürecini hızlandırıyor. Sağlamlıktan ödün vermeden sökülebilen, taşınabilen ve geri dönüştürülebilen yapılar ihtiyaç duyulan hız ve sürdürülebilirlik için elzem olma yolunda ilerliyor.

Dorçe Prefabrik tarafından modüler yapı sistemleriyle tamamlanan römorklu konteynerler, çok amaçlı kullanım olanağı sağlayarak, pratik, esnek, hızlı ve kolay sahra çözümlerinin ayrılmaz bir parçası oluyor.

ISO deniz taşıma konteynerlerinden dönüştürülen römorklu modüler konteynerler, talebe göre WC ve duş konteynerleri olarak tasarlanarak üretimi tamamlandıktan sonra özellikle savunma sanayi için kullanılan sahra çözümleri arasında yer alıyor.

Modüler mülteci kamplarında 100 binden fazla insan ağırlanıyor

Dorçe, Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde "Acil Konaklama ve Mülteci Kampları" projelerini başarıyla tamamlamaya devam ediyor. Firmanın üretim tesisinde günde 100'den fazla "Konteyner Modüler Konut Üniteleri" üretilerek, sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Dorçe Prefabrik, Hatay Yayladağı&Boynuyoğun, Kahramanmaraş ve Adana'da toplamda 100 bin kişilik Mülteci Konteyner Kentini Tak&Çalıştır modeliyle, hazır modüllerin fabrikadan direkt olarak farklı sahalara aynı anda sevk edilmesiyle kısa sürede başarıyla tamamlandı.

Dorçe'nin tam teşekküllü mobil sahra hastaneleri, endoskopi, röntgen, ultrason, ortopedi ve genel cerrahi dahil olmak üzere tüm tedavi ve acil müdahale yeteneklerine sahip bulunuyor. Prefabrik mobil sahra hastaneleri, her türlü stratejik durum ve iklim şartlarına uygun olarak, kurşun geçirmez ve patlamaya dayanıklı şekilde üretiliyor.

Bu hastaneler ihtiyaç halinde, alarm sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, CCTV sistemleri, emniyet ve ikaz sistemleriyle de donatılabiliyor. Hem rutin cerrahi hizmetler hem de acil sağlık bakım hizmetleri için hızlı bir şekilde kurulabiliyor.

Askeri tıp personeli için normal bir sağlık tesisinde olduğu gibi çok kısa sürede kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarken, özel olarak sertleştirilmiş bir zemine ihtiyaç duyulmuyor.

Dorçe entegre mobil sahra hastaneleri, 2 saat içinde kullanıma hazır oluyor

Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Dorçe entegre mobil sahra hastaneleri, 2 saat içinde kullanıma hazır hale geliyor. Kara, deniz ve hava taşımacılığı ile kolayca sevk edilebiliyor. Modüller, yükleme ve boşaltmayı güvenli hale getiren treyler çözümleri ile desteklenerek, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerine operasyon sırasında mobilizasyon avantajı sağlıyor.

Dorçe Prefabrik'in Kazakistan-Aktogay'da Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi kapsamında ürettiği volumetrik (modüler) yapılar, Türkiye'de "flat-pack" olarak üretilip Kazakistan'daki montajı tesislerinde birleştirilerek Tak& Çalıştır felsefesine uygun olarak sahaya nakledildi.

Hız ve dirayet gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için volumetrik modüler sistemler kullanılıyor. Bu tip yapı sistemleri, hacimsel yapılar olarak modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların hızla oluşmasını sağlıyor.

Prefabrik, Mülteci, Enerji, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorçe Prefabrik, Tak&Çalıştır modüler yapılarıyla kısa sürede yaşam alanı oluşturuyor - Son Dakika


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