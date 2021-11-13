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Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda - Son Dakika

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda

13.11.2021 11:34
Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu'nda 314 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu'nda 314 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD tarafından 25. Uluslararası İş Forumu (IBF-International Business Forum) bu yıl Bakü'de gerçekleştiriliyor.

14-17 Kasım'da düzenlenecek forumda, Türkiye'den 500 olmak üzere dünya genelinden 1.000'i aşkın iş insanı ve yatırımcı Azerbaycan'da bir araya gelecek. Forumda, Dorçe Prefabrik ve İnşaat, 314 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.

Onlarca farklı sektörün düzenlenecek panellerle ele alınacağı iş forumu, Kanada, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'nın önde gelen iş insanlarını bir araya getirecek.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı (KOBİA) iş birliğinde gerçekleşecek etkinliğin destekçileri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimal Birliği ile MÜSİAD Azerbaycan Şubesi destekçi olarak yer alıyor.

Dorçe Prefabrik, Türkiye-Azerbaycan'ın stratejik iş birliği projesi olan TANAP için modüler işçi kamplarını tamamladı. Dorçe Prefabrik, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, farklı konumlardaki pompa istasyonları ve bakım merkezleri için geçici kamp yapıları, kalıcı konaklama tesisleri ve yönetim ofislerini, prefabrik modüler yapılar ile inşa etti.

Boru hattı inşaatı güzergahında olan ve inşaat süresince devamlı olarak yer değişikliğine imkan sağlayacak mobil ya da "fly camp" adı verilen yapılar da anahtar teslim olarak tamamlandı. Projenin yapımında firma, mühendislik, alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini üstlendi.

Dorçe Prefabrik, ayrıca Güney Kafkasya Boru Hattı Genişletilmesi Ön İşleri ile Tesislerin İnşaatı (SCPX) kapsamında, ilgili çalışmalarda kullanılacak tesislerin mühendislik, üst yapı ve alt yapı çalışmalarını da kapsayan tedarik ve kurulum aşamalarını, demonte konteyner, prefabrik modüler çelik bina ve ön üretimli çelik yapı sistemlerini kullanarak anahtar teslim tamamladı.

Azerbaycan, Prefabrik, Türkiye, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda - Son Dakika


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