Dorçe Prefabrik ve İnşaat geleceğin yapılarına odaklanıyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, enerji, ısınma, su ve atık yönetimiyle "kendi kendine yetebilen" sürdürülebilir modüler konteynerleri göz önünde bulundurarak projelerini tasarlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji, ısınma, su ve atık yönetimiyle kendi kendine yeten, sürdürülebilir modüler konteynerler geleceğin yapıları olarak anılıyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, tüm projelerinde bu unsurları göz önünde tutarak projelerini planlıyor.

Modüler konteyner seçenekleri farklı kullanım alanları sayesinde çok yönlü olarak değerlendirilebiliyor. Bu portatif yapılar, savunma sanayisinden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanda kullanılabiliyor. Pratik kurulumu ve sağladığı avantajlı özelliklerle ön plana çıkan modüler konteynerler, geri dönüştürülebilir ve çevreci materyallerle tasarlanıyor.

Modüler yapı tasarımlarından oluşan ve kendi kendine yetebilen konteynerler, güneş enerjisinden en yüksek düzeyde yararlanmayı amaçlıyor. Bu yapılarda yer alan güneş panelleri, güneş ışınlarını enerjiye dönüştürerek çevreci yaklaşımlardan yararlanıyor. Aynı zamanda sadece geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarlanan bu yapılar, karbon salınımı yapmadığı için havayı da kirletmiyor.

Geri dönüşümlü çelik yapı sistemlerinden yararlanan modüler tasarımlar, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım sağlıyor. Çatı, duvar ve pencerelerde yer alan ısı yalıtım sistemleriyle ısı kaybını en aza indirebiliyor, kendi kendine yetebilen konteynerleri tercih ederek enerji yönetim sistemlerinden en verimli şekilde yararlanılabiliyor.

Savunma sanayiinde kullanılan araç ve yapıların taşınabilir olması oldukça önemli oluyor. Kendi kendine yetebilen modüler konteynerler, bu alanda pratik bir kullanım sunuyor. Havadan taşınabilen bu yapılar, katlanabilen, hafif ve dayanıklı yapıları sayesinde çok yönlü olarak değerlendirilebiliyor.

Aynı zamanda sağlık sektörü, insani yardım kuruluşları ve STK faaliyetlerinin sürdürülmesinde de bu pratik yapılardan yararlanılabiliyor. Konteynerlerde yer alan mutfak, revir, yaşam üniteleri, çamaşırhane, banyo ve tuvalet sayesinde bir yaşam alanında ihtiyaç duyulabilecek her şeye tek bir mekanda erişilebiliyor. Sağlık bakım ünitelerinin bir arada tedarik edilmesi acil durumlarda hayati önem taşıyor. Modüler konteynerler ile kolay erişilebilir sağlık üniteleri oluşturulması mümkün hale geliyor.

???????Dorçe Prefabrik ve İnşaat'ın önemli bir AR-GE yatırımı ve inovasyonu sonucunda tasarlayıp ürettiği Hava/ Helikopter ile Taşınabilen Konteynerlerin (HTK) herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle kolayca montajı yapılabiliyor. Konteyner üniteler, tam teşekküllü klinik, WC-duş, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak olarak kullanılabiliyor.

Modern İnşaat Yöntemleri (MMC) ile üretilen bu yapılar, kolaylıkla başka bir sahaya taşınabilecek, farklı amaçlarla kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilecek yapılar oluyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat'ın İran Bam depremi için üretip sevk ettiği modüler yaşam konteynerleri depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, ülkenin genelindeki üniversitelerin yurt ihtiyaçlarına yönelik olarak revize edilerek öğrenciler için konaklama olanağı sunuyor.

Taşınabilir ve genişleyen modüler yapılar ayrıca farklı ihtiyaçlar için farklı alanlar oluşturup, proje ve müşteri talepleri kapsamında jeneratör, şebekeden bağımsız güç sistemleri veya su arıtma sistemleri ile önceden donatılabiliyor.

Yakın gelecekte Dorçe Prefabrik ve İnşaat'ın ürün yelpazesinde yerini alacak olan kendi kendine yeten modüler yapılar ekipman olmadan kullanılabilecek, genişleyebilen yapıları ile ihtiyaca göre kolaylıkla uyarlanabilecek.

İstiflenebilir pratik tasarımlar sayesinde ulaşım koşulları zorlu olan coğrafi bölgelerde bile etkin bir kullanım sağlanabilecek. Dorçe Prefabrik'in kendi kendine yetebilen modüler konteynerleri ile sağlık sektörü, savunma sanayi ve yardım çalışmaları gibi pek çok alanda kolaylıkla portatif yaşam alanları oluşturulabilecek.