Dorçe Prefabrik, volumetrik modüler yapıları 6 kıtaya ihraç ediyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik, volumetrik modüler yapıları 6 kıtaya ihraç ediyor

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, volumetrik modüler yapıları kendi bünyesinde tasarlayıp 6 kıtaya ihraç ediyor.

Dorçe Prefabrik, volumetrik modüler yapıları 6 kıtaya ihraç ediyor, System.String[]

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, volumetrik modüler yapıları kendi bünyesinde tasarlayıp 6 kıtaya ihraç ediyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni yapım teknolojileri, yeni yapım metotları ve yenilikçi malzemeler ile inşaat sektöründe geleneksel yapı sistemlerinin aksine "dönüştürülebilir ve çevre dostu" volumetrik modüler yapıların öne çıkıyor.

Mobil yaşam, insanların ani ve değişen tüm ihtiyaçlarına, evlerinden kilometrelerce uzaklarda modüler yapılar ile en ağır iklim koşullarında hızlı ve pratik çözümler sunarken, yerleşik düzendeki yapı sistemlerinde kullanılan stabil mimari çözümleri, yerini ciddi anlamda modüler yapı sistemlerine bırakmaya başladı.

Özellikle eğitim, eğlence ve sağlık hizmetleri, konut gibi yaşamın birçok alanında gün geçtikçe modüler yapı sistemlerine olan talep artarken, doğal afet, savaş, kitlesel yer değiştirme hareketleri gibi olağan dışı durumlarda oluşan kalıcı ve geçici konaklama ve yer değişikliği durumu da daha esnek, hızlı ve pratik kolay barınma yöntemi olan modüler yaşam yapılarının hızla yayılmasına sebep oluyor.

Hız gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için modüler sistemler kullanılıyor.

Fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar, daha sonra üniteler halinde sahaya taşınarak burada montajı yapılıyor. Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, volumetrik modüler yapıları kendi bünyesinde tasarlayıp 6 kıtaya ihraç ediyor. Bunlardan biri de Dorçe Prefabrik'in Türkiye'deki üretim tesisinde "flat-pack" olarak üretilip Kazakistan'da bulunan fabrikasına nakledilerek burada volumetrik yapı haline getirildi.

Daha sonrasında oluşturulan volumetrik yapılar kullanılacağı sahaya gönderilerek yan yana ünitelerin gelmesiyle birlikte modüler ana yapıyı oluşturdu. Bu tip yapı sistemleri, "volumetrik" yani hacimsel yapılar olarak modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların hızla oluşmasını sağlıyor.

Dorçe'nin Kazakistan-Aktogay'da Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi eksi 40 derece iklim koşullarında "volumetrik" yapı sistemleri ile tamamlandı.

"Mobil yapılar pratik çözümler sunuyor"

Verilen bilgiye göre, modüler yapı sistemleri sabit modüler yapılar ve mobil modüler yapılar olarak ayrılıyor.

Okul, hastane, AVM, klinik, konutlar, idari yapılar, oteller, yurtlar gibi yapılar sabit yapılar olarak sayılıyor. Mobil modüler yapılar sınıfına ise karavanlar, modüler konteynerler, karavan-konteynerleri, geçici afet konutları, vagon-konteynerler, mülteci kampları, işçi kampları, doğal afet kampları gibi yapılar giriyor.

Söz konusu yapılar geleneksel barınma amacıyla kullanılabildikleri gibi afet ve savaş bölgelerinde geçici-modüler barınma; şantiye, petrol & gaz, maden ve sondaj sahaları ve fabrikalarda iş bitimine kadar geçici konut veya kalıcı yerleşim yapıları olarak da kullanılıyor.

Volumetrik yapılar, modern yaşam alanlarında insanlara birçok avantaj sağlarken, mobil yapılar insanların değişen ihtiyaçlarına uygun pratik çözümler sunuyor.

Söz konusu yapılar, üst düzey teknoloji ile donatılmış, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, hatta enerji kazanımı ve atık dönüşümü gibi alt-yapısal ihtiyaçlarını kendi kendine çözebilen, hafif, kolayca kurulup demonte edilebilen ya da bir konumdan başka bir konuma nakledilebilen kalıcı veya geçici yapılar olarak biliniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe Prefabrik, volumetrik modüler yapıları 6 kıtaya ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi

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