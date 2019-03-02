Son Dakika Haberleri: Dördüncü FİKKO toplantısı yapıldı

Dördüncü FİKKO toplantısı yapıldı

43 dakika önce

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, piyasalardaki likidite ve kredi büyümesi, yeni finansal mimari çalışmaları ve yapısal düzenlemeler gündemiyle dördüncü kez toplandı.

Dördüncü FİKKO toplantısı yapıldı, System.String[]
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, piyasalardaki likidite ve kredi büyümesi, yeni finansal mimari çalışmaları ve yapısal düzenlemeler gündemiyle dördüncü kez toplandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:30 

Ekonomi
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