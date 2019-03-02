Dördüncü FİKKO toplantısı yapıldı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, piyasalardaki likidite ve kredi büyümesi, yeni finansal mimari çalışmaları ve yapısal düzenlemeler gündemiyle dördüncü kez toplandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, piyasalardaki likidite ve kredi büyümesi, yeni finansal mimari çalışmaları ve yapısal düzenlemeler gündemiyle dördüncü kez toplandı.

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