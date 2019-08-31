Son Dakika Haberleri: Dördüncü kategorideki Dorian kasırgası ABD kıyılarını tehdit ediyor
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Dördüncü kategorideki Dorian kasırgası ABD kıyılarını tehdit ediyor

5 saat önce

ABD'nin Florida eyaletini gelecek haftanın ilk günlerinde vurması beklenen Dorian kasırgası hızını artırdı. Rüzgar hızı saatte 225 kilometreye çıkan kasırga, 'Kategori 4' seviyesine yükseltildi.

Dördüncü kategorideki Dorian kasırgası ABD kıyılarını tehdit ediyor, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletini gelecek haftanın ilk günlerinde vurması beklenen Dorian kasırgası hızını artırdı. Rüzgar hızı saatte 225 kilometreye çıkan kasırga, 'Kategori 4' seviyesine yükseltildi.


ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının cuma günü şiddetlendiği ve alınan tedbirlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:23 
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