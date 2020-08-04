Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı - Son Dakika

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Bolu'da bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen Irak uyruklu 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Bolu'da bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen Irak uyruklu 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak'ta bir kadının sağa sola bağırarak koştuğunu fark eden mahalle sakinleri, kadının yanına gidince kucağındaki bebeği gördü.

Irak uyruklu anne Khamaail Malik Ahmed'nun kucağındaki bebeğin apartmanın dördüncü katından düştüğünü anlayan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı bebeği olay yerindeki müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Afnan Abdullah isimli 1,5 yaşındaki bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeğin annesi mutfakta süt hazırlarken çıktığı balkonun korkuluklarının arasından düştüğü bildirildi.

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Anne, Bolu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:24

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı - Son Dakika
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