Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu
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Dördüncü katta çıkan yangın korkuttuMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen bir yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu
MANİSA - Manisa
'nın Kula
ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen bir yangın paniğe neden oldu.
Yangın saat 00.45 sıralarında Şehit Mehmet Topçuoğlu caddesi No: 90'daki 4 katlı binanın 4'üncü katında Hatice Erdur
'a ait evde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ettikten sonra yangının 4'üncü kattaki evin çocuk odasından çıktığını tespit edip yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezindeki yangın çevrede korkuya neden olurken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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