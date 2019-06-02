Son Dakika Haberleri: Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu
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Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu

35 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, paniğe neden oldu.

Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, paniğe neden oldu.

Yangın saat 00.45 sıralarında Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi No 90'daki 4 katlı binanın 4'üncü katında Hatice Erdur'a ait evde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ettikten sonra yangının 4'üncü kattaki evin çocuk odasından çıktığını tespit edip, alevlere müdahale etti. Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezindeki yangın çevrede korkuya neden olurken, polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Kula, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa
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