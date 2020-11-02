Dördüncü kattan üzerine tahta parçası düşen yaşlı yaralandı - Son Dakika

Dördüncü kattan üzerine tahta parçası düşen yaşlı yaralandı

ESKİŞEHİR'de Varol Çotak (60), tadilat yapılan kapalı otoparkın 4'ncü katından kaynak ustası olan Tayfun D.?nin elinden düşen tahtanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çotak, hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir arkadaşıyla sohbet eden Varol Çotak'ın başına tadilat yapılan kapalı otoparkın 4'ncü katında kaynak ustası Tayfun D.?nin elinden aşağı düşen tahta parçası isabet etti. Başından ve ensesinden ağır yaralanan Çotak yere yığıldı. Görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çotak, hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı görerek Varol Çotak'a ilk müdahaleyi yapan caddede esnaflardan Birsen Bahçeli, sesleri duyarak caddeye koştuğunu ifade ederek, 'Bir ses duydum, o sesin üzerine koştum. Beyefendi yatıyordu yerde, 'kafama düştü' dedi. Beyin kanaması olabileceğini düşünerek ellerini hareket ettirmesini, ellerimi gözleri ile takip etmesini, gülümsemesini söyledim. Onların hepsini yaptı. Beyin kanaması olmadığını anladım. Daha sonra ambulans çağırdık, aldı götürdü hastaneye. Bilinci de yerindeydi. Ama o tahtanın oradan nasıl düştüğünü anlamış değilim. Daha önce de sıva düşmüştü. Böyle bir şey tekrar yaşanmasın diye yapıldı ama inanın anlayamadık nasıl olduğunu. Büyük bir tahta parçası Allah'tan tam kafasına değil de ense kısmına düşmüş. Kafasına düşseydi daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hafif bir kanaması da vardı, inşallah iyi olur? dedi. Kapalı otoparkta tadilat yapan ve tahta parçasını elinden düşüren kaynak ustası Tayfun D. ise ifadesi için Odunpazarı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.