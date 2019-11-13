Son Dakika Haberleri: Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Rıfkı Başkaya Caddesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Dilek Ç. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden, binanın altında bulunan pasajın terasına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilek Ç, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Doğubeyazıt, Polis, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu Tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında kurşun yağdırdı! Kocaeli psikolojk sorunları olan genç intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:41:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]