Son Dakika Haberleri: Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

1 saat önce

Giresun'un Keşap ilçesinde dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Giresun'un Keşap ilçesinde dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

İlçenin Bozkurt Mahallesi'nde, İrem Ö. (22) henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan İrem Ö, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun, Keşap, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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