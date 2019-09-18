Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
1 saat önce
Giresun'un Keşap ilçesinde dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Giresun'un Keşap ilçesinde dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.
İlçenin Bozkurt Mahallesi'nde, İrem Ö. (22) henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan İrem Ö, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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