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Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi

14.01.2022 16:19

Gaziantep'te evinde arkadaşıyla tartıştığı sırada balkona çıkarak kendisini dördüncü kattan aşağıya bırakan hemşire Adile K., yaşamını yitirdi. Genç hemşirenin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı erkek hemşire Çağrı Ş. tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde 2 gün önce akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda özel bir hastanede çalışan erkek hemşire Çağrı Ş. akşam saatlerinde aynı hastanede çalışan hemşire Adile K.'nın evine geldi. Bir süre birlikte zaman geçiren iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Sözlü tartışma esnasında yerinden kalkarak odanın balkonuna doğru yönelen Adile K., balkonun korkuluk kısmına çıktı. Kendisini dördüncü kattan aşağıya bırakan Adile K., zemine çakılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, genç hemşireyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Adile K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren hemşirenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

EVDE BULUNAN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Genç hemşirenin ölümünün ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adile K.'nın hayatını kaybettiği esnada evde bulunan arkadaşı Çağrı Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çağrı Ş., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekiplerinin Adile K.'nın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

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Şehitkamil, Gaziantep, 15 Temmuz, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi - Son Dakika
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