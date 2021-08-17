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Dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17.08.2021 10:34
Dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ağustos sabahı saat 03.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Ayılmaz (30) hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Ayılmaz'ın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı evde ve bölgede inceleme yaparken Hülya Ayılmaz'ın 2 yıldır nişanlı olduğu öğrenildi. Olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtilirken polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan 7 gündür hastanede tedavi altında olan talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Menemen, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan düşen kadın 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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