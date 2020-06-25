Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü

Isparta'da 4. Katta cam silerken beton zemine düşen genç ve kalbi duran kadın, sağlık ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

Isparta'da 4. Katta cam silerken beton zemine düşen genç ve kalbi duran kadın, sağlık ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı


Olay saat 16.00 sıralarında Sav Kasabası'ndaki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın 4. kat camından düşen Sueda Sıdıka Furkan (25), çift bloklu dairenin arasında kalan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedye ile ambulansa taşınan ve kalbi duran genç kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının kalbi hastanede sağlık ekiplerinin çabaları sonucu yeniden çalıştırıldı. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi F. Ruşen Keskin, kadının kalbinin sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldığını belirterek, hayata döndükten sonra yoğun bakımda tedavi altına olduğunu söyledi.


Öte yandan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Şehir Hastanesi, Fatih Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:55 800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
17:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:10:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]