Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

20.11.2020 04:23
Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

KIRIKKALE'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Merkez ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinde yaşayan Ahmet Aydoslu (91), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Aydoslu'nun düştüğünü fark eden komşuları, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralanan Aydoslu, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoslu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale Merkez, Etiler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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