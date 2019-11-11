Dördüncü ortak devriye tamamlandı
6 saat önce
MSB"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
MSB" Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."
(İHA)
Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Galatasaray seçime gidiyor! Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz