Son Dakika Haberleri: Dördüncü ortak devriye tamamlandı
Son Dakika Güncel Dördüncü ortak devriye tamamlandı

Dördüncü ortak devriye tamamlandı

6 saat önce

MSB"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Dördüncü ortak devriye tamamlandı, System.String[]

MSB" Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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