Dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

MERSİN - Türkiye'nin filosuna katacağı, 4.Sondaj gemisi (Cobalt Explorer) Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu limanına geldi.Geminin ilerleyen saatlerde limana yanaşması bekleniyor.

Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan yolculuğuna başlayan gemi Akdeniz'de Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na geldi.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak gemi 7 Mart'ta Güney Kore'den ayrılmıştı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin bugün Taşucu NATO limanına geleceğini belirtmiş, sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacağını, daha sonra gerekli çalışmaların ardından kısa sürede ilk sondajına Akdeniz'de başlayacağını açıklamıştı.