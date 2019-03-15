Son Dakika Haberleri: Dördüzleri Olan Anne, Eşine İş İstedi

Dördüzleri Olan Anne, Eşine İş İstedi

23 dakika önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, dördüz dünyaya getiren Kesra Özer (27), bakım masarfaları nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.

Dördüzleri Olan Anne, Eşine İş İstedi, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, dördüz dünyaya getiren Kesra Özer (27), bakım masarfaları nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor. 

Kızıltepe ilçesinde oturan Kesra Özer ve İsmail Akman (30) çifti, geçen yıl Haziran ayında dini nikahla aynı birlikte yaşamaya başladı. Kesra Özer, Mardin'deki özel hastanede dördüz dünyaya getirdi. 1 kilo 100 gram ile 1 kilo 400 gram arasında dünyaya gelen ikisi kız, ikisi erkek bebekler, kuvöze alındı. Dünya gelen dördüz bebekleri ailede buruk sevinç yaşattı. Kesra Özer, işsiz olan eşi İsmail Akman'a iş istedi. Özer, bebeklerine nasıl bakacakları konusunda endişeli olduklarını anlatarak, "Geçen yıl evlendim. Dört çocuk sahibi oldum, çok şükür Allah'ıma. Henüz isimlerini düşünmedik. 3 gündür heyecandan uyuyamıyordum. Dördüz olacağı 2 aylıkken belli oldu. Epey bir şoka girmiştik eşimle. Dört bebeğimiz oldu. Bundan dolayı ne kadar şükür etsek azdır. Bu Allah'ın bir lütfü. Dört çocuğum olduğu için çok mutluyum ama bakımları çok zor. Eşim günü birlik işlerde çalışıyor. İş olsa çalışır, olmadığında çalışmıyor. Anne sütü yetmediği için mama ile beslemek zorundayız. Bezleri, elbiseleri, bakımları çok zor olacak. Bu konuda devlet yetkilileri ve iş adamlarından yardım bekliyorum. Eşime bir iş verilsin" dedi

Dr. Güzide Kurt ise bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve birkaç gün sonra taburcu edeceklerini söyledi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı

Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:55:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dördüzleri Olan Anne, Eşine İş İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]