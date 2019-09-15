Son Dakika Haberleri: Dorian'dan sonra Humberto: Bahamalar'da yaralar sarılmadan yeni bir afet kapıda
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Dorian'dan sonra Humberto: Bahamalar'da yaralar sarılmadan yeni bir afet kapıda

1 saat önce

Dorian Kasırgası'yla tarihinin en büyük doğa felaketini yaşayan ve en az 50 kayıp veren Bahama adaları henüz yaralarını saramadan başka bir fırtınayla mücadele ediyor. Humberto adlı tropik fırtınanın, arama kurtarma çalışmalarına engel olmasından endişe ediliyor.

Dorian'dan sonra Humberto: Bahamalar'da yaralar sarılmadan yeni bir afet kapıda, System.String[]

Dorian Kasırgası'yla tarihinin en büyük doğa felaketini yaşayan Bahama adaları, henüz yaralarını saramadan başka bir fırtınayla mücadele ediyor.


Humberto adı verilen tropik fırtına, Dorian'ın yerle bir ettiği Bahamaları aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarla vurdu. Meteoroloji uzmanları, hızı saatte 85 kilometreye varan Humberto'nun hafta başında kasırgaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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Bahama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:30 
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