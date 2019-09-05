Dorian Kasırgası ABD'de karaya vurdu

Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı. Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.