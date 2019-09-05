Dorian Kasırgası ABD'de karaya vurdu
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Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:55 Kaynak: AA
Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı. Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.
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