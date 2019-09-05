Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası ABD'de karaya vurdu
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Dorian Kasırgası ABD'de karaya vurdu

3 saat önce

Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı.

Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı. Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:55 Kaynak: AA
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