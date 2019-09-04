Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE
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Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE

4 saat önce

Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri

Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:39 Kaynak: AA
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