Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE
4 saat önce
Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:39 Kaynak: AA
Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri
Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.
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