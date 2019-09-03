Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası ABD'nin Florida eyaletini tehdit ediyor
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Dorian kasırgası ABD'nin Florida eyaletini tehdit ediyor

4 saat önce

ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:18 
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