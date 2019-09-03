Dorian kasırgası ABD'nin Florida eyaletini tehdit ediyor
4 saat önce
ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.
ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:18
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