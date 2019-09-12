Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası: Bahamalar'da 2,500 kişiye ulaşılamıyor
BBC
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Dorian Kasırgası: Bahamalar'da 2,500 kişiye ulaşılamıyor

54 dakika önce

Dorian Kasırgası'nın geçen hafta büyük bir yıkıma yol açtığı Bahamalar'da ölü sayısı 50'ye çıkarken, hükümet 2,500 kişinin akıbetinin bilinmediğini açıkladı.

Dorian Kasırgası: Bahamalar'da 2,500 kişiye ulaşılamıyor, System.String[]

Dorian Kasırgası'nın geçen hafta büyük bir yıkıma yol açtığı Bahamalar'da ölü sayısı 50'ye çıkarken, hükümet 2,500 kişinin akıbetinin bilinmediğini açıkladı.

Ülkede 76 bin kişinin evlerini kaybettiği bildiriliyor. Bu sayı, ülke nüfusunun yüzde 17'sine denk geliyor.

Hükümet, Abaco adaları ve Büyük Bahama'da arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği için ölü sayısının artabileceğini, kayıp listesinin henüz sığınaklarda kalanların kayıtlarıyla karşılaştırılmaması nedeniyle de kayıp kişi sayısının düşebileceğini söylüyor.

Sabit rüzgar hızı saatte 295 kilometreye çıkan Dorian Kasırgası, 1 Eylül'de Abaco Adaları'nı yerle bir etmişti.

İki çadır kent kurulacak

1935'te, henüz kasırgalara isim koyma geleneği oluşmadığı İşçi Bayramı Kasırgası adıyla bilinen ve Florida'da 408 kişinin ölümüne yol açan kasırganın sabit rüzgar hızı saatte 300 kilometreydi.

Bu nedenle Dorian, karaya ulaşma anındaki rüzgar hızı açısından son 84 yılda görülen en şiddetli ikinci kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kasırgadan en fazla etkilenen iki adadan toplam 5,000 kadar kişi tahliye edildi. Birleşmiş Milletler, Kasırga günü sular altında kalan bu adalarda halen 6,000-7,000 kişinin yaşadığını açıkladı. Başkent Nassau'daki geçici sığınaklarda yüzlerce kişinin kaldığı belirtiliyor.

Büyük Abaco adasındaki Marsh Harbour'da kasırgada evlerini kaybedenler için iki çadır kentin kurulması planlanıyor.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:54 
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