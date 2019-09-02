Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor
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Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor

1 saat önce

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde etkili olmaya başladı.

Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor, System.String[]

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde etkili olmaya başladı. Dorian, Bahamalar'ı vuran bugüne kadarki en şiddetli kasırga olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:09 
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