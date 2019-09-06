Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası: Bahamalar'da ölü sayısı 30'a çıktı, ABD'nin doğu kıyıları alarmda
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Dorian kasırgası: Bahamalar'da ölü sayısı 30'a çıktı, ABD'nin doğu kıyıları alarmda

1 saat önce

Tarihinin en sert kasırgalarından biriyle karşılaşan Bahamalar'da, Dorian kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. ABD'de etkisini göstermeye başlayan kasırga ülkenin doğu kentlerinde sel ve su baskınlarına neden oldu

Dorian kasırgası: Bahamalar'da ölü sayısı 30'a çıktı, ABD'nin doğu kıyıları alarmda, System.String[]

Bahamalar'da, Dorian kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.


Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a çıktığını bildirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:09 
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