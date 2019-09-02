Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası bahamalar'ı vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Dorian kasırgası bahamalar'ı vurdu

1 saat önce

Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahamalar'ı vurdu.

Dorian kasırgası bahamalar'ı vurdu, System.String[]
Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahamalar'ı vurdu. Kasırga, şiddetini artırarak Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam ediyor.

Hızı saatte 280 km'ye yaklaşan kasırganın şiddeti, 'Kategori 5' seviyesine yükseldi. Bahamalar'ı adeta alt üst eden kasırga, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarını yerle bir etti, ahşap yapıları ise yıkıp geçti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 'çok tehlikeli' uyarısında bulunduğu Dorian Kasırgası'nın bölgede yakın tarihte görülen en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Bahamalar'da yaşayanlar ise yaklaşan kasırga öncesi belirlenmiş olan güvenli noktalara tahliye edilmişti. Kasırga'nın Dorian'ın şiddetli yağmur, kuvvetli dalgalar ve yıkıcı rüzgarla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra yönünü ABD'ye çevirmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump Twitter'dan, "Bahama halkı için dua ediyoruz. Daha önce hiç olmadığı hızda vuruyor" mesajını yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
Bahamalar'dan kasırganın vurduğu noktalardan görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Atlas Okyanusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada
Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Teksas'taki saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası bahamalar'ı vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]