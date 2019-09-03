Son Dakika Haberleri: - Dorian Kasırgası Bahamaları Vurdu: 5 Ölü
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- Dorian Kasırgası Bahamaları Vurdu: 5 Ölü

4 saat önce

- Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu: 5 ölüNASSAU - Bahamaları etkisi altına alan Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu: 5 ölü

NASSAU - Bahamaları etkisi altına alan Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden Dorian Kasırgası, dünden bu yana Bahamalar'da etkili olmaya devam ediyor. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın şiddetinin kategori 5 seviyesinden 3'e düştüğünü, saatte 120 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Bahamalar Başkanı Hubert Minnis yaptığı açıklamada, kasırganın yerle bir ettiği Abaco Adaları'nda en 5 beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını söyledi. "Kuzey Bahamalar'ın bazı bölgelerinde tarihi bir trajedinin ortasındayız" ifadelerini kullanan Minnis, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin Abaco'daki yaralıları kurtardığını ifade etti.

Şiddetli kasırga nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi yaklaşık 13 bin ev hasar gördü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgasının bugün geç saatlerde kuzey batıya ilerleyeceğini ABD'nin Florida eyaletine "tehlikeli bir şekilde yaklaşmakta" olduğunu söyledi. Florida'nın dokuz bölgesinde zorunlu tahliye yapılırken, eyaletteki Orlando Uluslararası Havaalanı'nda yerel saatle gece 02.00'de uçuşların durdurulması planlanıyor.

Güney Carolina, Georgia ve Virginia'daki birçok kıyı bölgesinde fırtına öncesi zorunlu tahliye emri verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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