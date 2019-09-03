Dorian Kasırgası bin 300'den fazla uçak seferini iptal ettirdi

Bahamalar'ı vuran ve 5 kişinin ölümüne, en az 21 kişinin yaralanmasına neden olan Dorian Kasırgası nedeniyle bin 300'den fazla uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, büyük ölçüde kasırganın yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle, ABD'de iç ve dış olmak üzere bin 354 uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Sitede, ülkede iç ve dış 273 uçuşun da rötar yaptığı bilgisi yer aldı.

Kasırga 3. kategoriye geriledi

Dorian Kasırgası'nın kuvvetini azaltarak 3. kategoriye gerilediği ancak Bahamalar'daki etkisinin sürdüğü bildirildi.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, kasırganın, rüzgar hızının saatte 193 kilometreye kadar gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın bugün geç saatlerden yarın akşama kadar Florida'nın doğu sahiline yaklaşarak bu bölgeyi tehdit edebileceği bilgisi yer aldı.

"En güçlü kasırga"

Bahamalar'ı vurduğunda rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçmişti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, dün Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da büyük tahribata yol açmıştı.