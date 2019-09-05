Dorian Kasırgası ile evleri harap olan Bahamalılar değerli eşyalarını kurtarmaya çalışıyor
7 dakika önce
Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.
Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Kasırganın etkisinin azalmasıyla Freeport sakinleri evlerine dönmeye başladı
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:48
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