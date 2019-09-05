Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası ile evleri harap olan Bahamalılar değerli eşyalarını kurtarmaya çalışıyor
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Dorian Kasırgası ile evleri harap olan Bahamalılar değerli eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

7 dakika önce

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

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Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Kasırganın etkisinin azalmasıyla Freeport sakinleri evlerine dönmeye başladı

Atlas Okyanusu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:48 
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