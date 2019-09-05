Dorian Kasırgası ile evleri harap olan Bahamalılar değerli eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

Atlas Okyanusu 'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Kasırganın etkisinin azalmasıyla Freeport sakinleri evlerine dönmeye başladı

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Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek