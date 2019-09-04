Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası Jacksonville kıyısında etkili olmaya başladı
Son Dakika Güncel Haber

Dorian Kasırgası Jacksonville kıyısında etkili olmaya başladı

5 saat önce

Sahilden detay Dalgalardan detay FLORİDA - Dorian Kasırgası bu hafta Florida'nın doğu kıyısını etkilemesi bekleniyor.

Sahilden detay

Dalgalardan detay FLORİDA - Dorian Kasırgası bu hafta Florida'nın doğu kıyısını etkilemesi bekleniyor. Dorian Kasırgası Florida'nın Jacksonville kentinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:49:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası Jacksonville kıyısında etkili olmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]