Dorian Kasırgası Jacksonville kıyısında etkili olmaya başladı
5 saat önce
Sahilden detay Dalgalardan detay FLORİDA - Dorian Kasırgası bu hafta Florida'nın doğu kıyısını etkilemesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:50 Kaynak: AA
Sahilden detay
Dalgalardan detay FLORİDA - Dorian Kasırgası bu hafta Florida'nın doğu kıyısını etkilemesi bekleniyor. Dorian Kasırgası Florida'nın Jacksonville kentinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
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