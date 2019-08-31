Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi
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Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi

3 saat önce

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi, System.String[]

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:03 
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