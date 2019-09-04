Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 7'ye yükselirken Başbakan Minnis 'bu sayı artabilir' dedi
34 dakika önce
Bahamaları vuran Dorian Kasırgası arkasında en az 7 ölü bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Bahamaları vuran Dorian Kasırgası arkasında en az 7 ölü bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis "Ölü sayısında artışlar bekleyebiliriz. Bu sadece elimizdeki ilk bilgiler." dedi. Minnis kasırganın bazı bölgeleri büyük oranda "yok ettiğini" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38
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