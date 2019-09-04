Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 7'ye yükselirken Başbakan Minnis 'bu sayı artabilir' dedi
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Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 7'ye yükselirken Başbakan Minnis 'bu sayı artabilir' dedi

34 dakika önce

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası arkasında en az 7 ölü bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 7'ye yükselirken Başbakan Minnis 'bu sayı artabilir' dedi, System.String[]

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası arkasında en az 7 ölü bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine doğru ilerlemeye devam ediyor.


Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis "Ölü sayısında artışlar bekleyebiliriz. Bu sadece elimizdeki ilk bilgiler." dedi. Minnis kasırganın bazı bölgeleri büyük oranda "yok ettiğini" söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38 
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