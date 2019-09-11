Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası'ndan kurtulan çocuğa okulda sıcak karşılama
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Dorian kasırgası'ndan kurtulan çocuğa okulda sıcak karşılama

1 saat önce

ABD'nin Florida şehrinde Dorian Kasırgası'ndan kurtulan 3 yaşındaki çocuk, okulun ilk günü arkadaşları tarafından sevinçle karşılanınca sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Dorian kasırgası'ndan kurtulan çocuğa okulda sıcak karşılama, System.String[]
ABD'nin Florida şehrinde Dorian Kasırgası'ndan kurtulan 3 yaşındaki çocuk, okulun ilk günü arkadaşları tarafından sevinçle karşılanınca sıcak görüntüler ortaya çıktı. Çocuğun annesi tarafından paylaşılan görüntüler, tüm ülkede popüler oldu.

Makai Simmons adlı 3 yaşındaki çocuğun annesi, okulun ilk günü kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, çocukların, sınıf arkadaşları Makai'yi sıcak ve sevgi dolu karşılaması, tüm ülkede ilgi görerek en çok seyredilen görüntüler arasında yer aldı.

Basın mensuplarına bilgi veren Makai'nin annesi, Makai'nin her tatilde Bahamalar'a gittiklerini ve bu gidişlerinde kasırganın ortasına düştüklerini söyledi. Görüntüde, arkadaşlarının sıcak karşılamasından çok etkilenen çocuğun duygulandığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Sınıf arkadaşlarının Makai'yi karşılaması
-Sarılan çocukların görüntüsü
-Makai'nin ağlaması
-Makai'nin annesinin paylaştığı fotoğraflar


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
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