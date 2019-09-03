Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
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Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü

6 saat önce

Dorian Kasırgası'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü.

Dorian Kasırgası'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:12 
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