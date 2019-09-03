Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
6 saat önce
Dorian Kasırgası'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü.
Dorian Kasırgası'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:12
İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti