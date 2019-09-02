Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası'nın içinden geçtiler
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Dorian kasırgası'nın içinden geçtiler

10 saat önce

Dorian Kasırgası'nın içinden geçtilerABD (DHA) 'Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor.

Dorian Kasırgası'nın içinden geçtiler

ABD (DHA) 'Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları Merkezi (AOC), dün sabah Dorian Kargasının içinden bir uçuş yaptıklarını belirterek, resmi hesaplarından o anların görüntüsünü yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
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