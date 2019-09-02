Dorian kasırgası'nın içinden geçtiler

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları Merkezi (AOC), dün sabah Dorian Kargasının içinden bir uçuş yaptıklarını belirterek, resmi hesaplarından o anların görüntüsünü yayınladı.

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