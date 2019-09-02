Dorian kasırgası'nın içinden geçtiler
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Dorian Kasırgası'nın içinden geçtilerABD (DHA) 'Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
Dorian Kasırgası'nın içinden geçtiler
ABD (DHA) 'Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları Merkezi (AOC), dün sabah Dorian Kargasının içinden bir uçuş yaptıklarını belirterek, resmi hesaplarından o anların görüntüsünü yayınladı.
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