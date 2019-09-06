Son Dakika Haberleri: Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda ölü sayısı 'sarsıcı boyutlarda olabilir'
BBC
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Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda ölü sayısı 'sarsıcı boyutlarda olabilir'

28 dakika önce

Bahamalar Sağlık Bakanı, Dorian Kasırgası'nın etkili olduğu Bahamaların kuzeyinde yardım faaliyetleri sürerken, ölü sayısının ise mevcut resmi rakam olan 23'ten çok daha fazla olabileceğini söyledi.

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda ölü sayısı 'sarsıcı boyutlarda olabilir', System.String[]

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda hükümet, ölü sayısının 'sarsıcı boyutlarda olabileceğini' söyledi.

Kasırga sonrası yardım faaliyetlerinin sürdüğü Bahamalarda kasırganın etkili olduğu bölgelerde toplam ölü sayısı yetkililer tarafından 23 olarak açıklandı ama bu rakamın yükselebileceği belirtiliyor.

Kasırganın yerle bir ettiği Abaco Adaları'na 200 ceset torbası ve cenazelerle ilgilenecek ekipler gönderiliyor.

Birleşmiş Milletler yaklaşık 70 bin Bahamalının acil gıda ve kalacak yer ihtiyacında olduğunu söyledi.

Yetkililer, Abaco Adaları ve Büyük Bahama'da yüzlerce ve büyük ihtimal binlerce kişinin hala kayıp olduğunu söylüyor.

Sağlık Bakanı Duane Sands, Perşembe günkü açıklamasında ölü sayısının 'sarsıcı olabileceği' uyarısında bulundu.





Yerel radyo kanalına konuşan Sands, "Halk, tahmin edilemeyecek oranlarda ölü sayısına ve yaşanan kayba hazır olmalı" dedi.

Dorian Kasırgası, en şiddetli seviye olan Kategori 5 gücündeyken Bahamaları vurdu. Kasırganın hızı saatte 260 km'yi geçti.

Kasırga, bölge tarihinde görülen en sert kasırga oldu.

Abaco Adaları yıkımdan yaşanmayacak hale geldi. Su, elektrik ve gıda sıkıntısı yaşanan bölgede cesetlerin üst üste olduğu görüldü.

Pazar gününden Salı gününe kadar Bahamaların kuzeyinde etkili olan Dorian Kasırgası, şiddeti azalarak ABD'nin Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde ilerliyor.

fahrettin koca, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:04 
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