Dorian kasırgasında denize sürüklenen inekler kilometrelerce uzakta sağ bulundu

ABD'nin doğu ve güneydoğu sahillerini eylül başında etkisi altına alan Dorian kasırgasında denize sürüklenen ve telef oldukları tahmin edilen 3 inek sağ olarak bulundu.

BBC'nin haberine göre, eylülde Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki Cedar Adası'nı vuran kasırga sırasında oluşan "mini tsunamide" denize sürüklenerek sulara kapılan üç inek, eyalet açıklarında Outer Banks olarak bilinen bariyer adalarında yer alan Cape Lookout Milli Parkı'nda ortaya çıktı.

Park yetkilileri, ineklerin yaklaşık 8 kilometre yüzerek hayatta kaldığının sanıldığını belirtti.

Park sözcüsü BG Horvat, yerel basına yaptığı açıklamada, görevlilerin ineklerden ilkini kasırgadan yaklaşık bir ay sonra diğerlerini ise iki hafta önce tespit ettiğini aktardı.

Horvat, ineklerin, bazı atların başına geldiği gibi Atlantik Okyanusu'na sürüklenmedikleri için çok şanslı olduklarını dile getirdi.

İneklerin evlerine geri gönderilme planı yapıldığı ifade edildi.

Atlantik Okyanusu'nda Virgin Adaları ve Bahamalar'ın ardından ABD'nin güneydoğu ve doğu sahillerini etkileyen Dorian Kasırgası, Kanada'nın doğu kıyılarında da etkili olmuştu.

Bahamalar'da kasırga nedeniyle 50'den fazla kişi yaşamını yitirmişti

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Doran Kasırgası'nda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi kaybolmuştu.

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası büyük hasara neden olmuş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Diğer yandan kasırga, ABD'nin Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmuştu.

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşanmıştı.