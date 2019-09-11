Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi kayıp
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Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi kayıp

1 saat önce

Orta Amerika ülkesi Bahamalar'ı vuran ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan Dorian kasırgası sonrası 2 bin 500 kişi için kayıp kaydı yapıldı. Bahamalı yetkililer bu kişilerin barınakta ya da güvenli bölgelerde olup olmadığının henüz kontrol edilmediğini kaydetti.

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi kayıp, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Bahamalar'ı vuran ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan Dorian kasırgası sonrası 2 bin 500 kişi için kayıp kaydı yapıldı.


Bahamalı yetkililer bu kişilerin barınakta ya da güvenli bölgelerde olup olmadığının henüz kontrol edilmediğini kaydetti.

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Orta Amerika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:45 
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