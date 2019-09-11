Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi kayıp

Orta Amerika ülkesi Bahamalar'ı vuran ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan Dorian kasırgası sonrası 2 bin 500 kişi için kayıp kaydı yapıldı.



Bahamalı yetkililer bu kişilerin barınakta ya da güvenli bölgelerde olup olmadığının henüz kontrol edilmediğini kaydetti.