Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi kayıp
1 saat önce
Orta Amerika ülkesi Bahamalar'ı vuran ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan Dorian kasırgası sonrası 2 bin 500 kişi için kayıp kaydı yapıldı. Bahamalı yetkililer bu kişilerin barınakta ya da güvenli bölgelerde olup olmadığının henüz kontrol edilmediğini kaydetti.
Orta Amerika ülkesi Bahamalar'ı vuran ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan Dorian kasırgası sonrası 2 bin 500 kişi için kayıp kaydı yapıldı.
Bahamalı yetkililer bu kişilerin barınakta ya da güvenli bölgelerde olup olmadığının henüz kontrol edilmediğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:45
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